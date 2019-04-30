Нафта перейшла до зростання в очікуванні відповіді ОПЕК на санкції проти Ірану

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 30 квітня, піднялася вище 72 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на Brent об 11:05 за київським часом піднялася до 72,24 долара за барель. Це майже на 0,22% вище закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту помірно піднімаються на очікуваннях можливої відповіді ОПЕК на американські санкції проти Ірану. Котирування повернулися на колишній рівень після зростання минулого тижня до максимальних позначок з жовтня 2018 року. Нафта дорожчала на новинах про те, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення не продовжувати виключення з нафтових санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп умовив Саудівську Аравію наростити поставки нафти.

Відзначимо, минулого тижня ціни на нафту обвалилися на тлі рекордної видобутку в США. Зокрема, північноморська нафта Brent торгувалася в районі 71 долара за барель. Падіння ціни відбулося після даних про новий рекордний рівень видобутку в США - 12,2 млн барелів на добу.