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Трамп уговорил Саудовскую Аравию нарастить поставки нефти

Новости » Энергетика    27.04.2019 - 09:26
Трамп уговорил Саудовскую Аравию нарастить поставки нефти
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп объявил о соглашении по росту поставок на мировой рынок

Президент США Дональд Трамп уговорил Саудовскую Аравию и другие страны нарастить поставки нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, он смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по наращиванию экспорта нефти.

"Говорил с Саудовской Аравией и с другими об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - сообщил Трамп, но не уточнил, о каких других странах идет речь.

Трамп уговорил Саудовскую Аравию нарастить поставки нефти

 

Напомним, в конце недели цены на нефть обрушились на фоне рекордной добычи в США. В частности, североморская нефть Brent торгуется в районе 71 доллара за баррель. Падение цены произошло после данных о новом рекордном уровне добычи в США - 12,2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, на этой неделе США объявили об отказе выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций. В Белом доме заявили, что решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив режим основного источника доходов.

"Саудовская Аравия и другие страны, входящие в ОПЕК, более чем компенсируют разницу в нефтяном потоке", - отметил Трамп.

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