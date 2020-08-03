Нефть падает из-за увеличения добычи странами ОПЕК+

Фото: добыча нефти (OilNow)

Дополнительное давление на цены оказывает пандемия коронавируса

Цены на нефть в понедельник, 3 августа, снизились из-за опасений по поводу избыточного предложения, поскольку страны ОПЕК+ снизили сокращение добычи в августе. Кроме того, рост количества случаев COVID-19 во всем мире указывает на замедление роста спроса на топливо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,69% до 43,22 долларов за баррель 10:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 0,84% до 39,93 долларов за баррель.

Brent показала четвертый месяц роста в июле, а нефть WTI - третий. Оба контракта выросли с низшей точки, достигнутой в апреле, когда большая часть мира была заблокирована из-за пандемии коронавируса.

ОПЕК+ (группа ОПЕК и ее союзники, включая Россию), собирается увеличить добычу в августе, добавив около 1,5 млн баррелей в сутки в мировые поставки.

"Инвесторов беспокоит переизбыток предложения, так как ОПЕК+ должна начать снижать сокращения добычи в этом месяце, а восстановление цен на нефть с рекордно низких уровней, вероятно, будет стимулировать производителей сланца США наращивать добычу", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям в Nissan. Ценные бумаги.

"Кроме того, опасения по поводу возобновления случаев коронавируса оказывают давление на нефтяные рынки", - сказал он.

В этом году цены на нефть будут медленно расти вверх, поскольку постепенное ослабление ограничений, вызванных коронавирусом, повышает спрос, хотя вторая волна COVID-19 может замедлить темпы восстановления, согласно опросу Reuters.

Добыча нефти ОПЕК в июле выросла более чем на 1 миллион баррелей в сутки, поскольку Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива прекратили добровольное дополнительное сокращение производства, а другие члены ОПЕК не достигли большого прогресса в соблюдении ограничительной сделки.

Добыча ОПЕК в июле составила в среднем 23,32 миллиона баррелей в сутки. Это на 970 тыс. баррелей в сутки выше пересмотренного июньского показателя, который был самым низким с 1991 года.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа.

Страны ОПЕК+ снизят свои сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас действуют сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.