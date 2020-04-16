Цены на нефть восстанавливаются после падения до минимумов за 18 лет

Фото: добыча нефти (OilNow)

Опасения по поводу падения спроса сдерживают рост цен

Цены на нефть в четверг, 16 апреля, немного выросли после резкого падения на предыдущей сессии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 0,9%, до 27,94 доллара за баррель, фьючерс на WTI на 0,7%, до 20,01 доллара.

В среду, после того, как официальные данные показали, что запасы в США поставили рекорд, показав недельный рост на 19,2 млн баррелей впервые в истории, WTI упала до минимума с февраля 2002 года, при этом Brent подешевела более чем на 6%.

Данные Управления энергетической информации также показали большие объемы производства топлива в США, несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы работают на 69% мощности по всей стране, что является самым низким показателем с сентября 2008 года.

Эти цифры последовали за отчетом Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому прогнозируемый спрос на нефть в апреле снизится на 29 млн баррелей в сутки до самого низкого уровня за 25 лет.

Прогнозируемая потеря спроса намного больше, чем сокращение производства, согласованное странами-производителями (группа ОПЕК+), которые договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, ожидая сокращения еще на 10 млн баррелей в сутки в других странах, включая Соединенные Штаты, что может снизить добычу на 20 млн баррелей в сутки.

"Учитывая масштабы падения спроса в этом квартале, сокращения ОПЕК+ не смогут привести рынок к равновесию в ближайшее время, и это отражено в ослаблении цен, которое наблюдалось после сделки с ОПЕК+", - говорится в сообщении ING Bank в четверг.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в апреле 2020 года на 29 млн баррелей в сутки в связи ограничительными мерами, принятыми в мире из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, МВФ ожидает, что цена нефти, упадет до 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.