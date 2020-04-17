Нафта відреагувала на план Трампа по запуску економіки і падіння ВВП Китаю

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Скорочення економіки Китаю компенсувало оптимістичний план Трампа

Ціни на нафту у п'ятницю, 17 квітня, торгуються різноспрямовано після того, як рекордно слабкі економічні дані з Китаю знизили оптимізм на ринку, який виник після оголошення президентом США Дональда Трампа про перезапуск економки. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту Brent зросли на 2%, до 28,37 доларів за барель, у той час ф'ючерс на нафту WTI з поставкою в травні, термін якого закінчується 21 квітня, впав на 0,7%, до 19,74 доларів за барель. Більш активний червневий контракт виріс на 4%, до 26,53 доларів.

Економіка Китаю скоротилася вперше, принаймні, з 1992 року в першому кварталі 2020 року, оскільки спалах коронавірусу паралізував виробництво і знизила витрати на сировину і готову продукцію. Валовий внутрішній продукт Китаю скоротився на 6,8% в річному численні і на 9,8% порівняно з попереднім кварталом.

Ці дані були оприлюднені після того, як Трамп виклав трьохетапний план зняття обмежень, введених, щоб зупинити поширення коронавірусу, від якого в даний час загинули понад 32 тис. американців і майже 140 тис. у всьому світі. Трамп заявив, що, губернатори штатів можуть знову відкрити бізнес в три етапи.

"Ринки нафти знайшли базову підтримку в плані президента Трампа", - сказав Стівен Іннес, ринковий стратег AxiTrader. Тим не менше, ризик зниження залишається домінуючим фактором, сказав він.

ОПЕК та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), в минулі вихідні домовилися про скорочення видобутку нафти майже на 10 млн барелів на добу. Тим не менш, навіть враховуючи, що ще 10 млн барелів на добу видобутку скоротиться в таких країнах, як Сполучені Штати і Норвегія, із-за падіння, різниця між попитом і пропозицією залишається на рівні 10 млн барелів на добу, вважають більшість аналітиків.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп 16 квітня представив план поетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавірусу. За словами Трампа, припинення всього суспільного життя на національному рівні не може бути довгостроковим рішенням, і країна готова до "відкриття".

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 млн барелів на добу у зв'язку обмежувальними заходами, прийнятими у світі через пандемію коронавірусу.