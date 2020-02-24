Нефть и мировые рынки обвалились на фоне распространения коронавируса

Фото: нефтяной танкер (www.iea.org)

Инвесторы предпочитают не вкладываться в рисковые активы

Цены на нефть и мировые фондовые рынки снизились в понедельник, 24 февраля, на фоне распространения коронавируса за пределы Китая, что омрачает перспективы мирового роста. Об этом сообщает агентство Reuters.

На сырьевых рынках нефть марки Brent подешевела на 4% до 56,2 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI упала на 4%, до 51,3 доллара за баррель.

Курс евро к доллару снизился до 1,08 доллара, а австралийский доллар, часто торгуемый в качестве индикатора риска для Китая, упал до 11-летнего минимума в 0,6585 доллара.

Фондовый индекс биржи в Милане упал более чем на 4% после резкого роста числа случаев заражения вирусом, что привело к остановке части промышленного севера Италии.

Индексы бирж Франкфурта и Парижа упали более чем на 3%, а лондонский FTSE упал на 2,5%, что означает потерю по крайней мере 350 млрд долларов рыночной стоимости в регионе.

Бегство в защитные активы было таким же показательным. Золото выросло на 2,5% до семилетнего максимума в 1680 долларов, взлетев за год на 10%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США упала до 1,401%, самого низкого уровня с июля 2016 года.

В настоящее время в Китае зафиксировано 77 150 случаев заражения коронавирусом и смерть 2592 человек. Вирус распространился в 28 других странах и территориях. Число погибших за пределами Китая составляет около двадцати человек.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

Согласно отчету международного рейтингового агентства Moody's, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" мировой экономики, сопоставимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.