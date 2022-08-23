Нефть дорожает после заявления Саудовской Аравии

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1%, до 97,41 долларов за баррель после неустойчивой сессии в понедельник, когда они упали более чем на 4 доллара, прежде чем сократить потери и торговаться почти без изменений. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1%, до 91,26 долларов за баррель.

В этом месяце оба эталона снизились примерно на 12% и 8% соответственно на фоне опасений по поводу глобальной рецессии и спроса на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) готова сократить добычу, чтобы скорректировать недавнее падение цен на нефть, вызванное плохой ликвидностью фьючерсного рынка и макроэкономическими опасениями, заявил в понедельник лидер ОПЕК Саудовская Аравия.

Саудовское государственное информационное агентство SPA процитировало министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, который заявил Bloomberg, что у ОПЕК+ есть средства и гибкость для решения проблем.

В понедельник Иран обвинил Соединенные Штаты в промедлении усилий по возрождению ядерной сделки Тегерана 2015 года. Вашингтон отверг это обвинение, заявив, что сделка была ближе, чем две недели назад, из-за очевидной гибкости Ирана.

Между тем Европа сталкивается с новыми перебоями в поставках энергоносителей из-за повреждения системы трубопроводов, по которым нефть из Казахстана проходит через Россию, что усиливает опасения по поводу сокращения поставок газа.

Текущий ограниченный спрос-предложение подчеркивается тем, что запасы сырой нефти в США в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) находятся на самом низком уровне за более чем 35 лет, отмечает рыночный стратег из IG Group Йеп Джун Ронг.