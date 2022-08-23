Нафта дорожчає після заяви Саудівської Аравії

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1%, до 97,41 доларів за барель після нестійкої сесії в понеділок, коли вони впали більш ніж на 4 долари, перш ніж скоротити втрати і торгуватися майже без змін. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 1%, до 91,26 доларів за барель.

У цьому місяці обидва еталони знизилися приблизно на 12% і 8% відповідно на тлі побоювань з приводу глобальної рецесії і попиту на паливо.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) готова скоротити видобуток, щоб скорегувати недавнє падіння цін на нафту, викликане поганою ліквідністю ф'ючерсного ринку і макроекономічними побоюваннями, заявив в понеділок лідер ОПЕК Саудівська Аравія.

Саудівське державне інформаційне агентство SPA процитувало міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана, який заявив Bloomberg, що у ОПЕК+ є кошти і гнучкість для вирішення проблем.

У понеділок Іран звинуватив Сполучені Штати у зволіканні зусиль з відродження ядерної угоди Тегерана 2015 року. Вашингтон відкинув це звинувачення, заявивши, що угода була ближче, ніж два тижні тому, через очевидну гнучкості Ірану.

Тим часом Європа стикається з новими перебоями в поставках енергоносіїв через пошкодження системи трубопроводів, по яких нафта з Казахстану проходить через Росію, що посилює побоювання з приводу скорочення поставок газу.

Поточний обмежений попит-пропозиція підкреслюється тим, що запаси сирої нафти в США в стратегічному нафтовому резерві (SPR) знаходяться на найнижчому рівні за більш ніж 35 років, відзначає ринковий стратег з IG Group Йеп Джун Ронг.