Нефть дорожает после заявления МЭА о сокращении экспорта из России на треть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1,9%, до 99,86 долларов за баррель после падения в течение трех торговых сессий подряд. Нефть WTI подорожала 1,7%, до 96,67 долларов за баррель. Оба контракта снизились накануне после неожиданного скачка запасов нефти в США и признаков прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной.

"Вопросы о том, насколько российская нефть будет продолжать колебаться, и неуверенность в том, насколько серьезным будет падение спроса на нефть, будут держать энергетические рынки в напряжении", - написал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Рынок нефти в значительной степени проигнорировал решение Федеральной резервной системы США в среду повысить процентные ставки на четверть процентного пункта, как и ожидалось.

Настроения участников рынка также несколько улучшились после того, как Китай объявил о проведении политики стимулирования финансовых рынков и экономического роста, в то время как снижение числа новых случаев заболевания COVID-19 в Китае породило надежды на то, что власти смогут снять запреты на поездки и разрешить заводам возобновить производство в городах, находящихся в условиях изоляции.