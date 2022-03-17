Нафта дорожчає після заяви МЕА про скорочення експорту з Росії на третину

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1,9%, до 99,86 доларів за барель після падіння протягом трьох торгових сесій поспіль. Нафта WTI подорожчала 1,7%, до 96,67 доларів за барель. Обидва контракти знизилися напередодні після несподіваного стрибка запасів нафти в США і ознак прогресу в мирних переговорах між Росією і Україною.

"Питання про те, наскільки російська нафта буде продовжувати коливатися, і невпевненість в тому, наскільки серйозним буде падіння попиту на нафту, будуть тримати енергетичні ринки в напрузі", - написав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Ринок нафти в значній мірі проігнорував рішення Федеральної резервної системи США в середу підвищити процентні ставки на чверть процентного пункту, як і очікувалося.

Настрої учасників ринку також дещо покращилися після того, як Китай оголосив про проведення політики стимулювання фінансових ринків і економічного зростання, в той час як зниження числа нових випадків захворювання COVID-19 в Китаї породило надії на те, що влада зможе зняти заборони на поїздки і дозволити заводам відновити виробництво в містах, що знаходяться в умовах ізоляції.