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Нефть дорожает после заявления МЭА о сокращении экспорта из России на треть

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Токио, Четверг 17 марта 2022 08:00
Нефть дорожает после заявления МЭА о сокращении экспорта из России на треть Фото: цены на нефть растут 17 марта из-за сокращения экспорта из России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в четверг, 17 марта, после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что с апреля рынки могут потерять 3 млн баррелей в сутки российской нефти и нефтепродуктов. Потери предложения будут намного больше, чем ожидаемое падение спроса на 1 млн баррелей в сутки, вызванное более высокими ценами на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1,9%, до 99,86 долларов за баррель после падения в течение трех торговых сессий подряд. Нефть WTI подорожала 1,7%, до 96,67 долларов за баррель. Оба контракта снизились накануне после неожиданного скачка запасов нефти в США и признаков прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной.

"Вопросы о том, насколько российская нефть будет продолжать колебаться, и неуверенность в том, насколько серьезным будет падение спроса на нефть, будут держать энергетические рынки в напряжении", - написал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Рынок нефти в значительной степени проигнорировал решение Федеральной резервной системы США в среду повысить процентные ставки на четверть процентного пункта, как и ожидалось.

Настроения участников рынка также несколько улучшились после того, как Китай объявил о проведении политики стимулирования финансовых рынков и экономического роста, в то время как снижение числа новых случаев заболевания COVID-19 в Китае породило надежды на то, что власти смогут снять запреты на поездки и разрешить заводам возобновить производство в городах, находящихся в условиях изоляции.

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