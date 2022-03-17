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Нафта дорожчає після заяви МЕА про скорочення експорту з Росії на третину

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Токіо, Четвер 17 березня 2022 08:00
Нафта дорожчає після заяви МЕА про скорочення експорту з Росії на третину Фото: ціни на нафту ростуть 17 березня через скорочення експорту з Росії (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в четвер, 17 березня, після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що з квітня ринки можуть втратити 3 млн барелів на добу російської нафти і нафтопродуктів. Втрати пропозиції будуть набагато більше, ніж очікуване падіння попиту на 1 млн барелів на добу, викликане більш високими цінами на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1,9%, до 99,86 доларів за барель після падіння протягом трьох торгових сесій поспіль. Нафта WTI подорожчала 1,7%, до 96,67 доларів за барель. Обидва контракти знизилися напередодні після несподіваного стрибка запасів нафти в США і ознак прогресу в мирних переговорах між Росією і Україною.

"Питання про те, наскільки російська нафта буде продовжувати коливатися, і невпевненість в тому, наскільки серйозним буде падіння попиту на нафту, будуть тримати енергетичні ринки в напрузі", - написав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Ринок нафти в значній мірі проігнорував рішення Федеральної резервної системи США в середу підвищити процентні ставки на чверть процентного пункту, як і очікувалося.

Настрої учасників ринку також дещо покращилися після того, як Китай оголосив про проведення політики стимулювання фінансових ринків і економічного зростання, в той час як зниження числа нових випадків захворювання COVID-19 в Китаї породило надії на те, що влада зможе зняти заборони на поїздки і дозволити заводам відновити виробництво в містах, що знаходяться в умовах ізоляції.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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