Нефть дорожает после того, как ОПЕК+ отвергла призыв Байдена увеличить добычу

Цены на нефть в пятницу, 5 ноября, выросли после того, как производители ОПЕК + отклонили призыв США увеличить поставки. Группа будет придерживаться планов по постепенному увеличению добычи после сокращений, сделанных во время коронакризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Нефть марки Brent подорожала на 0,65% до 81,06 долларов, нефть WTI на 0,81% до 79,45 долларов.

Группа основных производителей ОПЕК+ согласилась в четверг придерживаться своего плана по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки с декабря, игнорируя призывы президента США Джо Байдена к дополнительной добыче.

Крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия отклонила призывы к более быстрому увеличению со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию (ОПЕК+), сославшись на экономические препятствия.

Группа ограничила предложение после того, как пандемия COVID-19 привела к падению спроса.

Но с учетом того, что розничные цены на бензин в США находятся недалеко от 4 долларов за галлон, что считается точкой давления для американских водителей, ответственность ложится на Белый дом. Байден в субботу призвал основных производителей энергии G20, располагающих свободными мощностями, увеличить объемы производства.

Белый дом заявил, что Вашингтон рассмотрит весь спектр имеющихся в его распоряжении инструментов, чтобы гарантировать доступ к недорогой энергии после встречи ОПЕК +.

Теперь внимание будет сосредоточено на том, решат ли Соединенные Штаты и другие страны высвобождать нефть из стратегических нефтяных запасов (SPR), сказал нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново.

"Хотя такое решение приведет к падению цен, SPR может заполнить пробел только во время временных сбоев в производстве, а не решить структурные проблемы, связанные с недостаточными инвестициями и растущим спросом", - сказал Стауново. Банк ожидает, что в ближайшие месяцы цена на нефть марки Brent продолжит расти до 90 долларов за баррель.

Цены на нефть недавно достигли семилетнего максимума, но упали на этой неделе после увеличения запасов в США и появления признаков того, что высокие цены могут стимулировать рост добычи.

Цена на нефть марки Brent снизится почти на 4% за неделю, контракт падает вторую неделю подряд. Нефть на этой неделе снизится почти на 5%.