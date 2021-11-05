Нафта дорожчає після того, як ОПЕК+ відкинула заклик Байдена збільшити видобуток

Ціни на нафту в п'ятницю, 5 листопада, виросли після того, як виробники ОПЕК + відхилили заклик США збільшити поставки. Група буде дотримуватися планів щодо поступового збільшення видобутку після скорочень, зроблених під час коронакризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Нафта марки Brent подорожчала на 0,65% до 81,06 доларів, нафта WTI на 0,81% до 79,45 доларів.

Група основних виробників ОПЕК + погодилася в четвер дотримуватися свого плану по збільшенню видобутку нафти на 400 тис.барелів на добу з грудня, ігноруючи заклики президента США Джо Байдена до додаткового видобутку.

Найбільший виробник ОПЕК Саудівська Аравія відхилила заклики до більш швидкого збільшення з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), пославшись на економічні перешкоди.

Група обмежила пропозицію після того, як пандемія COVID-19 призвела до падіння попиту.

Але з урахуванням того, що роздрібні ціни на бензин в США знаходяться недалеко від 4 доларів за галон, що вважається точкою тиску для американських водіїв, відповідальність лягає на Білий дім. Байден в суботу закликав основних виробників енергії G20, що володіють вільними потужностями, збільшити обсяги виробництва.

Білий дім заявив, що Вашингтон розгляне весь спектр наявних у його розпорядженні інструментів, щоб гарантувати доступ до недорогої енергії після зустрічі ОПЕК +.

Тепер увага буде зосереджена на тому, чи вирішать Сполучені Штати та інші країни вивільняти нафту зі стратегічних нафтових запасів (SPR), сказав нафтовий аналітик UBS Джованні Стауново.

"Хоча таке рішення призведе до падіння цін, SPR може заповнити прогалину тільки під час тимчасових збоїв у виробництві, а не вирішити структурні проблеми, пов'язані з недостатніми інвестиціями і зростаючим попитом", - сказав Стауново. Банк очікує, що в найближчі місяці ціна на нафту марки Brent продовжить рости до 90 доларів за барель.

Ціни на нафту нещодавно досягли семирічного максимуму, але впали на цьому тижні після збільшення запасів в США і появи ознак того, що високі ціни можуть стимулювати зростання видобутку.

Ціна на нафту марки Brent знизиться майже на 4% за тиждень, контракт падає другий тиждень поспіль. Нафта на цьому тижні знизиться майже на 5%.