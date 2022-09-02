Нефть снова дорожает после резкого снижения: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть выросли в пятницу, 2 сентября, на фоне ожиданий того, что ОПЕК+ обсудит сокращение добычи. Однако нефть резко подешевеет за неделю из-за опасений по поводу мер по сдерживанию Китая COVID-19 и ослабления мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,8%, до 94,04 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 1,9%, до 88,27 долларов за баррель.

Оба эталонных контракта упали на 3% на предыдущей сессии до двухнедельного минимума. Brent приблизилась к недельному падению почти на 7%, а WTI должна была упасть примерно на 5% за неделю.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+), должны встретиться 5 сентября на фоне падающих цен и падения спроса, даже несмотря на то, что крупнейший производитель Саудовская Аравия говорит, что предложение остается ограниченным.

Аналитик по сырьевым товарам ANZ Дэниел Хайнс сказал, что пока слишком далеко от того, чтобы ОПЕК+ согласилась сократить добычу, но ведущий производитель Саудовская Аравия, вероятно, подчеркнет то, что она считает несоответствием между текущими ценами и ограниченными фундаментальными показателями предложения.

На этой неделе ОПЕК+ ухудшил прогноз спроса, теперь ожидая, что спрос будет отставать от предложения на 400 тысяч баррелей в сутки в 2022 году, но ожидает рыночный дефицит в 300 тысяч баррелей в сутки в базовом сценарии на 2023 год.

"Мы ожидаем, что группа оставит цели по добыче без изменений. Их собственные цифры показывают, что рынок более жесткий, чем ожидалось, и они, вероятно, также хотели бы получить больше ясности по поставкам из Ирана, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения в политику производства", - сказал Уоррен Паттерсон, глава исследование товаров в ING.

Между тем, инвесторы по-прежнему обеспокоены влиянием последних ограничений COVID-19 в Китае. Город Чэнду в четверг ввел карантин, который ударил по таким производителям, как Volvo.