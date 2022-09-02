Нафта знову дорожчає після різкого зниження: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту виросли в п'ятницю, 2 вересня, на тлі очікувань того, що ОПЕК+ обговорить скорочення видобутку. Однак Нафта різко подешевшає за тиждень через побоювання з приводу заходів щодо стримування Китаю COVID-19 і ослаблення світової економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,8%, до 94,04 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI піднялися на 1,9%, до 88,27 доларів за барель.

Обидва еталонні контракти впали на 3% на попередній сесії до двотижневого мінімуму. Brent наблизилася до тижневого падіння майже на 7%, а WTI повинна була впасти приблизно на 5% За тиждень.

Організація країн-експортерів нафти і її союзники (ОПЕК+), повинні зустрітися 5 вересня на тлі падаючих цін і падіння попиту, навіть незважаючи на те, що найбільший виробник Саудівська Аравія говорить, що пропозиція залишається обмеженою.

Аналітик з сировинних товарів ANZ Даніель Хайнс сказав, що поки занадто далеко від того, щоб ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток, але провідний виробник Саудівська Аравія, ймовірно, підкреслить те, що вона вважає невідповідністю між поточними цінами і обмеженими фундаментальними показниками пропозиції.

На цьому тижні ОПЕК + погіршив прогноз попиту, тепер очікуючи, що попит буде відставати від пропозиції на 400 тисяч барелів на добу в 2022 році, але очікує ринковий дефіцит в 300 тисяч барелів на добу в базовому сценарії на 2023 рік.

"Ми очікуємо, що група залишить цілі з видобутку без змін. Їхні власні цифри показують, що ринок є більш жорстким, ніж очікувалося, і вони, ймовірно, також хотіли б отримати більше ясності щодо поставок з Ірану, перш ніж вносити будь-які серйозні зміни в політику виробництва", - сказав Уоррен Паттерсон, глава дослідження товарів в ING.

Тим часом інвестори все ще стурбовані впливом останніх обмежень COVID - 19 у Китаї. Місто Ченду в четвер ввів карантин, який вдарив по таким виробникам, як Volvo.