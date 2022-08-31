Нефть снова дорожает резкого обвала: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть немного восстановились в среду, 31 августа, после падения на 5% днем ранее. Нефть дорожает, поскольку данные указали на устойчивый спрос на топливо в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,9%, до 92,49 долларов за баррель после падения на 5,37 доллара на предыдущей сессии из-за опасений рецессии.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает в среду, выросли на 0,7%, до 100,01 долларов за баррель после падения во вторник на 5,78 доллара. Более активный ноябрьский контракт подорожал на 1%, до 98,77 долларов за баррель.

Колебания цен с момента начала войны России против Украины шесть месяцев назад напугали хедж-фонды и спекулянтов и сократили объем торгов, что, в свою очередь, еще больше усилило колебания рынка.

"Я не могу подчеркнуть, что низкая ликвидность означает, что нас ждут некоторые волатильные движения", - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы бензина сократились примерно на 3,4 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов, включая дизельное и реактивное топливо, сократились примерно на 1,7 млн баррелей за неделю, закончившуюся 26 августа.

Немного более слабый доллар США также поддержал рынок, и, следовательно, нефть стала дешевле для покупателей, держащих другие валюты.

Рост цен был ограничен опасениями, что некоторые из крупнейших городов Китая - от Шэньчжэня до Даляня - вводят ограничения и закрывают предприятия, чтобы обуздать COVID-19, в то время как вторая по величине экономика мира уже испытывает слабый рост.

Что касается предложения, то на экспорт нефти из Ирака не повлияло самое жестокое насилие, наблюдавшееся в Багдаде за последние годы. Столкновения ослабли во вторник после того, как влиятельный священнослужитель Муктада ас-Садр приказал своим последователям прекратить протесты.

Основным фактором, поддерживающим цены на данный момент, являются разговоры членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзников (ОПЕК+), о том, что они могут сократить добычу для стабилизации рынка. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября.

"Что касается сокращений ОПЕК, я не думаю, что кто-то верит, что немедленные сокращения будут иметь серьезные последствия", - сказал Сукрит Виджаякар, директор энергетического консалтинга Trifecta.

Во-вторых, поскольку угроза рецессии кажется реальной, инвесторы готовы позволить Brent пока колебаться между 90 и 110 долларами, добавил он.