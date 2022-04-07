Нефть снова дорожает после резкого обвала

Цены на нефть отыграли некоторые потери в четверг, 7 апреля. Накануне нефть подешевела более чем на 5% после того, как страны-потребители объявили об огромном высвобождении нефти из чрезвычайных резервов, чтобы компенсировать потерю поставок из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3%, до 102,39 долларов за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,2%, до 97,41 долларов за баррель.

Страны-члены Международного энергетического агентства согласились высвободить 60 миллионов баррелей сверх 180 миллионов баррелей, объявленных Соединенными Штатами на прошлой неделе, чтобы помочь снизить цены после вторжения России в Украину.

Аналитики говорят, что даже после экстренного раскрытия запасов нефти предложение оставалось ограниченным.

"Помимо огромного высвобождения мировых запасов, разрушение спроса и рецессия в настоящее время являются единственным механизмом снижения цен в мире, лишенном буферных запасов", - сказал Стивен Иннес, управляющий директор SPI Asset Management.

Аналитик National Australia Bank Баден Мур сказал, что последний выпуск плюс скоординированный выпуск МЭА, объявленный 1 марта, соответствует 1 миллиону баррелей в день дополнительных поставок с мая до конца 2022 года, что ограничит цены в ближайшей перспективе.

"Дополнительное предложение снижает краткосрочный риск роста рынка и, вероятно, позволяет избежать необходимости сокращения нефтеперерабатывающих заводов в ближайшем будущем", - сказал Мур.