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Нафта знову дорожчає після різкого обвалу

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Токіо, Четвер 07 квітня 2022 08:17
Нафта знову дорожчає після різкого обвалу Фото: ціни на нафту ростуть 7 квітня після обвалу напередодні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту відіграли деякі втрати в четвер, 7 квітня. Напередодні нафта подешевшала більш ніж на 5% після того, як країни-споживачі оголосили про величезне вивільнення нафти з надзвичайних резервів, щоб компенсувати втрату поставок з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,3%, до 102,39 доларів за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 1,2%, до 97,41 доларів за барель.

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства погодилися вивільнити 60 мільйонів барелів понад 180 мільйонів барелів, оголошених Сполученими Штатами минулого тижня, щоб допомогти знизити ціни після вторгнення Росії в Україну.

Аналітики кажуть, що навіть після екстреного розкриття запасів нафти пропозиція залишалася обмеженою.

"Крім величезного вивільнення світових запасів, руйнування попиту і рецесія в даний час є єдиним механізмом зниження цін у світі, позбавленому буферних запасів", - сказав Стівен Іннес, Керуючий директор SPI Asset Management.

Аналітик National Australia Bank Баден Мур сказав, що останній випуск плюс скоординований випуск МЕА, оголошений 1 березня, відповідає 1 мільйону барелів на день додаткових поставок з травня до кінця 2022 року, що обмежить ціни в найближчій перспективі.

"Додаткова пропозиція знижує короткостроковий ризик зростання ринку і, ймовірно, дозволяє уникнути необхідності скорочення нафтопереробних заводів в найближчому майбутньому", - сказав Мур.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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