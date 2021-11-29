Нефть дорожает после рекордного обвала: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4,5%, до 75,98 долларов за баррель к 10:15 по киевскому времени. Нефть WTI подорожала на 5,0% до 71,50 долларов за баррель.

В пятницу цены на нефть продемонстрировали самое крупное однодневное падение с апреля 2020 года, поскольку новый штамм напугал инвесторов на финансовых рынках. Есть опасения, что новый штамм может сорвать восстановление мировой экономики, потенциально нанеся ущерб спросу на нефть.

"Мы заметили некоторую коррекцию, поскольку падение цен на нефть в пятницу было чрезмерным, - сказал Тацуфуми Окоши, старший экономист Nomura Securities. Если рынок продолжит падать, ОПЕК+ может приостановить запланированное увеличение добычи нефти, чтобы поддержать цены".

Штамм "Омикрон" распространился по миру в воскресенье, и новые случаи были выявлены в Нидерландах, Дании и Австралии, и все больше стран ввели ограничения на поездки.

Япония заявила в понедельник, что закроет свои границы для иностранцев, поскольку третья по величине экономика мира присоединилась к Израилю в принятии самых жестких мер против "Омикрон" что также омрачило планы Австралии по открытию.

Согласно источникам и документам ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, отложили технические встречи до конца этой недели целью дать больше времени, чтобы оценить влияние "Омикрон" на спрос и цены на нефть.

Работа совместного министерского комитета по мониторингу ОПЕК была перенесена со вторника на четверг. ОПЕК+ соберется в четверг, когда, вероятно, будет объявлено политическое решение о том, следует ли корректировать свой план по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей в день в январе и в дальнейшем.

Некоторые аналитики предположили, что группа может приостановить добычу после публикации запасов странами-потребителями нефти и возможных последствий для спроса со стороны новых ограничений для сдерживания нового штамма

"Все внимание будет приковано к тому, как "Омикрон" повлияет на мировую экономику и спрос на топливо, к действиям ОПЕК+ и ядерным переговорам Ирана на этой неделе", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.