Нафта дорожчає після рекордного обвалу: що стало причиною

Ціни на нафту в понеділок, 29 листопада, зросли у зв'язку з інформацією про те, що ОПЕК+ може призупинити збільшення видобутку у відповідь штам "Омікрон". Нафта подорожчала більш ніж на 4% після падіння більш ніж на 10% в ході попередньої торгової сесії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням агентство Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 4,5%, до 75,98 доларів за барель до 10:15 за київським часом. Нафта WTI подорожчала на 5,0% до 71,50 доларів за барель.
У п'ятницю ціни на нафту продемонстрували найбільше одноденне падіння з квітня 2020 року, оскільки новий штам налякав інвесторів на фінансових ринках. Є побоювання, що новий штам може зірвати відновлення світової економіки, потенційно завдавши шкоди попиту на нафту.
"Ми помітили деяку корекцію, оскільки падіння цін на нафту в п'ятницю було надмірним, - сказав Тацуфумі Окоші, старший економіст Nomura Securities. Якщо ринок продовжує падати, ОПЕК + може призупинити заплановане збільшення видобутку нафти, щоб підтримати ціни".
Штам "Омікрон" поширився по світу в неділю, і нові випадки були виявлені в Нідерландах, Данії та Австралії, і все більше країн ввели обмеження на поїздки.
Японія заявила в понеділок, що закриє свої кордони для іноземців, оскільки третя за величиною економіка світу приєдналася до Ізраїлю в прийнятті найжорсткіших заходів проти "Омікрон" що також затьмарило плани Австралії щодо відкриття.
Згідно з джерелами і документами ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти і її союзники, відклали технічні зустрічі до кінця цього тижня метою дати більше часу, щоб оцінити вплив "Омікрон" на попит і ціни на нафту.
Робота спільного міністерського комітету з моніторингу ОПЕК була перенесена з вівторка на четвер. ОПЕК + збереться в четвер, коли, ймовірно, буде оголошено політичне рішення про те, чи слід коригувати свій план по збільшенню видобутку на 400 тисяч барелів на день в січні і надалі.
Деякі аналітики припустили, що група може призупинити видобуток після публікації запасів країнами-споживачами нафти і можливих наслідків для попиту з боку нових обмежень для стримування нового штаму
"Вся увага буде прикута до того, як "Омікрон" вплине на світову економіку і попит на паливо, до дій ОПЕК+ і ядерних переговорів Ірану на цьому тижні", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.
Нагадавши, ціни на нафту 26 листопада зафіксували різке падіння. Новий варіант COVID-19 налякав інвесторів і посилив побоювання, що в першому кварталі 2022 року може збільшитися надлишок пропозиції.