Нафта дорожчає після рекордного обвалу: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 4,5%, до 75,98 доларів за барель до 10:15 за київським часом. Нафта WTI подорожчала на 5,0% до 71,50 доларів за барель.

У п'ятницю ціни на нафту продемонстрували найбільше одноденне падіння з квітня 2020 року, оскільки новий штам налякав інвесторів на фінансових ринках. Є побоювання, що новий штам може зірвати відновлення світової економіки, потенційно завдавши шкоди попиту на нафту.

"Ми помітили деяку корекцію, оскільки падіння цін на нафту в п'ятницю було надмірним, - сказав Тацуфумі Окоші, старший економіст Nomura Securities. Якщо ринок продовжує падати, ОПЕК + може призупинити заплановане збільшення видобутку нафти, щоб підтримати ціни".

Штам "Омікрон" поширився по світу в неділю, і нові випадки були виявлені в Нідерландах, Данії та Австралії, і все більше країн ввели обмеження на поїздки.

Японія заявила в понеділок, що закриє свої кордони для іноземців, оскільки третя за величиною економіка світу приєдналася до Ізраїлю в прийнятті найжорсткіших заходів проти "Омікрон" що також затьмарило плани Австралії щодо відкриття.

Згідно з джерелами і документами ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти і її союзники, відклали технічні зустрічі до кінця цього тижня метою дати більше часу, щоб оцінити вплив "Омікрон" на попит і ціни на нафту.

Робота спільного міністерського комітету з моніторингу ОПЕК була перенесена з вівторка на четвер. ОПЕК + збереться в четвер, коли, ймовірно, буде оголошено політичне рішення про те, чи слід коригувати свій план по збільшенню видобутку на 400 тисяч барелів на день в січні і надалі.

Деякі аналітики припустили, що група може призупинити видобуток після публікації запасів країнами-споживачами нафти і можливих наслідків для попиту з боку нових обмежень для стримування нового штаму

"Вся увага буде прикута до того, як "Омікрон" вплине на світову економіку і попит на паливо, до дій ОПЕК+ і ядерних переговорів Ірану на цьому тижні", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.