Нефть снова дорожает после падения почти на 10% в начале недели

Нефть марки Brent подорожала 1,4%, до 103,88 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,2%, до 100,99 долларов за баррель.

На этой неделе цены на нефть упали вместе с сырьевыми товарами и фондовыми рынками из-за опасений по поводу удара по экономической активности из-за продолжительных ограничений COVID в Китае и резкого повышения процентных ставок в Соединенных Штатах.

Однако сторона предложения по-прежнему сталкивается с проблемами.

ЕС предложил ввести эмбарго на российскую нефть, но голосование, которое требует единогласной поддержки, было отложено, поскольку Венгрия упорствует в своей оппозиции, а другие европейские страны выразили обеспокоенность тем, что их экономика может пострадать.

Воздействие эмбарго может быть ограничено, если запрет будет смягчен, чтобы ослабить опасения восточноевропейских членов, но аналитики говорят, что цены на нефть все еще могут вырасти.

"Даже если мы увидим ослабление некоторых мер, вполне вероятно, что санкции ЕС все же значительно сократят импорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС", - отмечает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Сдерживая рыночный рост, доллар держался почти на 20-летнем максимуме в преддверии данных об инфляции, которые могут указывать на перспективы политики ФРС, делая нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты.

Как сообщало РБК-Украина, Венгрия сознательно не использовала возможность замены поставок российской нефти. Причина в политической коррупции