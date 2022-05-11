Нафта знову дорожчає після падіння майже на 10% на початку тижня

Нафта марки Brent подорожчала 1,4%, до 103,88 доларів за барель, в той час як нафта марки West Texas Intermediate виросла на 1,2%, до 100,99 доларів за барель.

На цьому тижні ціни на нафту впали разом з сировинними товарами та фондовими ринками через побоювання з приводу удару по економічній активності через тривалі обмеження COVID в Китаї і різкого підвищення процентних ставок в Сполучених Штатах.

Однак сторона пропозиції як і раніше стикається з проблемами.

ЄС запропонував ввести ембарго на російську нафту, але голосування, яке вимагає одноголосної підтримки, було відкладено, оскільки Угорщина наполягає у своїй опозиції, а інші європейські країни висловили стурбованість тим, що їх економіка може постраждати.

Вплив ембарго може бути обмежений, якщо заборона буде пом'якшена, щоб послабити побоювання східноєвропейських членів, але аналітики кажуть, що ціни на нафту все ще можуть зрости.

"Навіть якщо ми побачимо ослаблення деяких заходів, цілком ймовірно, що санкції ЄС все ж значно скоротять імпорт російської нафти і нафтопродуктів в ЄС", - відзначає аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Стримуючи ринкове зростання, долар тримався майже на 20-річному максимумі напередодні даних про інфляцію, які можуть вказувати на перспективи політики ФРС, роблячи нафту дорожчою для покупців, що використовують інші валюти.

Як повідомляло РБК-Україна, Угорщина свідомо не використала можливість заміни поставок російської нафти. Причина в політичній корупції