Нафта дорожчає після схвалення пакета стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1 долар в понеділок, 1 березня, після того, як Палата представників Конгресу США прийняла величезний пакет заходів стимулювання. Зростанню сприяє схвалення вакцини компанії Johnson & Johnson проти COVID-19

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,8%, до 65,67 доларів за барель до 11:00 за київським часом. Квітневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 1,75%, до 62,58 долара за барель.

Ціни на обидва контракти досягли 13-місячних максимумів минулого тижня, знизившись у п'ятницю разом з більш широкими фінансовими ринками після обвалу облігацій.

"Ціни на нафту відновлюються сьогодні вранці у відповідності з більшістю ризикових активів на тлі прийнятого Палатою представників США закону про стимулювання економіки", - написав у понеділок у записці головний стратег Axi з глобальних ринків Стівен Іннес.

Палата представників Конгресу США схвалила пакет допомоги від коронавіруса на суму 1,9 трильйона доларів в суботу, піднявши апетит інвесторів до ризику. Тепер пакет буде переданий в Сенат США для подальшого обговорення.

Схвалення вакцини компанії Johnson & Johnson проти COVID-19 також поліпшило економічні перспективи.

Члени групи ОПЕК + зустрінуться в четвер і можуть обговорити можливість повернення на ринок до 1,5 мільйона барелів нафти в добу

Аналітики ING заявили, що ОПЕК + слід проявляти обережність, щоб не здивувати трейдерів, випускаючи занадто багато поставок назад на ринки.

"В даний час існує велика кількість спекулятивних грошей нафти, тому вони захочуть уникнути будь-яких дій, які можуть призвести до їх втечі до виходу", - сказали вони.