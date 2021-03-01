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Нафта дорожчає після схвалення пакета стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 11:53
Нафта дорожчає після схвалення пакета стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1 долар в понеділок, 1 березня, після того, як Палата представників Конгресу США прийняла величезний пакет заходів стимулювання. Зростанню сприяє схвалення вакцини компанії Johnson & Johnson проти COVID-19

Про це повідомляє агентство Reuters.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,8%, до 65,67 доларів за барель до 11:00 за київським часом. Квітневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 1,75%, до 62,58 долара за барель.

Ціни на обидва контракти досягли 13-місячних максимумів минулого тижня, знизившись у п'ятницю разом з більш широкими фінансовими ринками після обвалу облігацій.

"Ціни на нафту відновлюються сьогодні вранці у відповідності з більшістю ризикових активів на тлі прийнятого Палатою представників США закону про стимулювання економіки", - написав у понеділок у записці головний стратег Axi з глобальних ринків Стівен Іннес.

Палата представників Конгресу США схвалила пакет допомоги від коронавіруса на суму 1,9 трильйона доларів в суботу, піднявши апетит інвесторів до ризику. Тепер пакет буде переданий в Сенат США для подальшого обговорення.

Схвалення вакцини компанії Johnson & Johnson проти COVID-19 також поліпшило економічні перспективи.

Члени групи ОПЕК + зустрінуться в четвер і можуть обговорити можливість повернення на ринок до 1,5 мільйона барелів нафти в добу

Аналітики ING заявили, що ОПЕК + слід проявляти обережність, щоб не здивувати трейдерів, випускаючи занадто багато поставок назад на ринки.

"В даний час існує велика кількість спекулятивних грошей нафти, тому вони захочуть уникнути будь-яких дій, які можуть призвести до їх втечі до виходу", - сказали вони.

Зазначимо, світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель - рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

Як повідомляло РБК-Україна, інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив на 10 доларів свої прогнози цін на нафту марки Brent. Згідно з прогнозом, ціна у другому кварталі 2021 року досягне 70 доларів за барель і 75 доларів в третьому кварталі.

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