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Нефть дорожает в начале недели: что влияет на мировые цены

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Токио, Понедельник 19 сентября 2022 08:21
Нефть дорожает в начале недели: что влияет на мировые цены Фото: Цены на нефть растут 19 сентября из-за ослабления доллара (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в понедельник, 19 сентября, на фоне ослабления доллара и опасений по поводу поставок в преддверии декабрьского эмбарго Европейского союза на российскую нефть. Эти факторы компенсируют опасения по поводу глобальной рецессии, которая может снизить спрос на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,7%, до 91,95 долларов за баррель после роста на 0,5% в пятницу. Американская нефть марки West Texas Intermediate вырос на 0,5% до 85,50 долларов за баррель.

Оба контракта, которые на прошлой неделе упали более чем на 1% из-за опасений, что очередное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой может замедлить глобальный рост, были поддержаны более слабым долларом, который оторвался от многолетних максимумов. Более слабый доллар США делает товары, номинированные в долларах, менее дорогими для держателей других валют.

"Над рынком все еще висит начало европейских санкций в отношении российской нефти. Поскольку в начале декабря поставки буту прекращены, рынок вряд ли увидит быструю реакцию со стороны американских производителей", - заявили в понедельник аналитики ANZ.

Несмотря на вопросы о будущем мировой экономики, исполнительный директор Kuwait Petroleum Corporation (KPC) заявил, что ее клиенты по-прежнему требуют те же объемы без изменений. Государство Персидского залива в настоящее время производит более 2,8 млн баррелей нефти в день в соответствии со своей квотой ОПЕК.

Сигнализируя об увеличении поставок из Соединенных Штатов, американские энергетические компании впервые за три недели добавили на прошлой неделе нефтяные и газовые буровые установки.

Напомним, цены на нефть падали три недели подряд на фоне опасений резкого повышения процентных ставок, которое затормозит глобальный рост и ударит по спросу на топливо.

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