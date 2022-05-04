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Нефть дорожает на фоне новостей о новых санкциях ЕС против России

Фото: Цены на нефть растут 4 мая (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в среду, 4 мая, примерно на 1%. Рост произошел на фоне новостей во вторник о том, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России за вторжение с Украину, которые будут нацелены на нефтяную промышленность Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, до 105,86 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1%, до 103,38 долларов за баррель.

Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложит планы санкций в среду.

Во время предыдущей сессии опасения по поводу спроса, вызванные длительными блокировками в Китае из-за COVID-19, которые сократили планы поездок во время праздничного сезона Дня труда, привели к падению цен более чем на 2%.

Глобальный индекс PMI в обрабатывающей промышленности сократился в апреле впервые с июня 2020 года из-за карантина в Китае, сказала Кэролайн Бэйн, главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics.

"Общая картина явно негативна для спроса на сырьевые товары", - сказала она, добавив, что растущая инфляция и более высокие процентные ставки начинают сдерживать расходы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нефть