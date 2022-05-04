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Нафта дорожчає на тлі новин про нові санкції ЄС проти Росії

Фото: ціни на нафту ростуть 4 травня (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в середу, 4 травня, приблизно на 1%. Зростання відбулося на тлі новин у вівторок про те, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії за вторгнення з України, які будуть націлені на нафтову промисловість Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,9%, до 105,86 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate виросли на 1%, до 103,38 доларів за барель.

Очікується, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен викладе плани санкцій у середу.

Під час попередньої сесії побоювання з приводу попиту, викликані тривалими блокуваннями в Китаї через COVID-19, які скоротили плани поїздок під час святкового сезону Дня праці, призвели до падіння цін більш ніж на 2%.

Глобальний індекс PMI в обробній промисловості скоротився в квітні вперше з червня 2020 року через карантин в Китаї, сказала Керолайн Бейн, головний економіст з сировинних товарів в Capital Economics.

"Загальна картина явно негативна для попиту на сировинні товари", - сказала вона, додавши, що зростаюча інфляція і більш високі процентні ставки починають стримувати витрати.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Нафта