Нефть дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли в понедельник, 23 сентября, на фоне опасений по поводу перебоев в поставках нефти из Саудовской Аравии и обострения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent выросли более чем на 1% до 65,09 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI также выросли более чем на 1% до58,78 долларов за баррель.

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала наполовину после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Несмотря на попытки крупнейшего экспортера нефти Саудовской Аравии успокоить мировые рынки, компания может возобновить полную добычу к концу этого месяца. При этом покупатели и трейдеры сохраняют скептическое отношение к перспективам восстановления добычи.

После нападения дронов напряженность на Ближнем Востоке возросла и Пентагон приказал разместить дополнительные войска США в регионе Персидского залива для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Саудовской Аравии. Госсекретарь США Майк Помпео сказал в воскресенье, что войска США предназначены для "сдерживания и обороны" и Вашингтон стремится избежать войны с Ираном.

При этом экономисты Moody’s Analytics говорят, что "даже если война с Ираном будет предотвращена, остаются серьезные вопросы по поводу безопасности поставок саудовской нефти".

Как сообщало РБК-Украина, компания Saudi Aramco планирует до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти, после атаки дронов.

Напомним, в течение прошлой недели (16-20 сентября) на цены на североморскую нефть марки Brent показали максимальный недельный рост с начала 2019 года после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco.