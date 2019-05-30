Нефть дорожает на данных о запасах в США

Цены на нефть в четверг, 30 мая, растут на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:59 (по Киеву) подорожали на 0,26 доллара (на 0,37%) - до 69,71 доллара за баррель. В среду их цена опустилась на 0,66 доллара (на 0,94%), составив на закрытие 69,45 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на бирже NYMEX утром поднимаются на 0,40 доллара (на 0,68%) - до 59,21 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 0,33 доллара (на 0,56%) и завершила день на отметке 58,81 доллара.

Добавим, в срезу Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2, млн баррелей.

Напомним, цена нефти североморской марки Brent днем, 29 мая, опустилась ниже отметки в 69 долларов за баррель.