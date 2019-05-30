Нафта дорожчає на даних про запаси в США

Ціни на нафту в четвер, 30 травня, зростають на даних про зміну минулого тижня комерційних запасів палива в США після падіння в попередній день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent до 7:59 (по Києву) подорожчали на 0,26 долара (на 0,37%) - до 69,71 долара за барель. В середу їх ціна опустилася на 0,66 долара (на 0,94%), склавши на закриття 69,45 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на липень на біржі NYMEX вранці піднімаються на 0,40 долара (на 0,68%) - до 59,21 долара за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна знизилася на 0,33 долара (на 0,56%) і завершив день на позначці 58,81 долара.

Додамо, в зрізу Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в країні минулого тижня впали на 5,3 млн барелів. При цьому запаси бензину збільшилися на 2,7 млн барелів, а дистилятів скоротилися на 2 млн барелів.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent вдень, 29 травня, пропустилася нижче позначки в 69 доларів за барель.