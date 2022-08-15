Нефть дешевеет после заявления крупнейшего в мире экспортера

Цены на нефть в понедельник, 15 августа, падают вторую сессию подряд, так как слабые экономические данные Китая вызвали опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. Глава крупнейшего в мире экспортера, Saudi Aramco, заявил, что компания готова увеличить добычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,9%, до 97,26 долларов за баррель после падения на 1,5% в пятницу. Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 91,27 доллара за баррель, снизившись на 0,9%, после падения на 2,4% на предыдущей сессии.

Saudi Aramco готова увеличить добычу сырой нефти до максимальной мощности в 12 млн баррелей в сутки, если об этом попросит правительство Саудовской Аравии, заявил журналистам в воскресенье глава компании Амин Насер.

"Мы уверены в своей способности увеличить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки в любое время, когда возникнет необходимость или призыв от правительства или министерства энергетики увеличить нашу добычу",- сказал Насер. Он добавил, что ослабление Китаем ограничений, связанных с COVID-19, и подъем в авиационной отрасли могут увеличить спрос.

Цены на нефть выросли более чем на 3% на прошлой неделе после того, как поврежденный компонент нефтепровода нарушил добычу на нескольких морских платформах в Мексиканском заливе, а инвесторы снизили ожидания повышения процентных ставок в США.

По словам чиновника из Луизианы, производители решили возобновить часть остановленного производства после того, как ремонт был завершен поздно вечером в пятницу.

Энергетическая компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что количество нефтяных вышек в США увеличилось на 3 до 601 на прошлой неделе. Количество буровых установок, ранний показатель будущей добычи, росло медленно, поскольку добыча нефти восстановится только после сокращения, связанного с пандемией, в следующем году.

Мировые нефтяные рынки продолжали поддерживаться ограниченными запасами в преддверии санкций ЕС в отношении поставок российской сырой нефти и нефтепродуктов этой зимой.

По словам аналитиков, поставки могут увеличиться, если Иран и США примут предложение Европейского союза о возобновлении ядерной сделки 2015 года, которая снимет санкции в отношении экспорта иранской нефти.