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Нафта дешевшає після заяви найбільшого у світі експортера

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 08:28
Нафта дешевшає після заяви найбільшого у світі експортера Фото: ціни на нафту падають 15 серпня після заяви Saudi Aramco (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 15 серпня, падають другу сесію поспіль, оскільки слабкі економічні дані Китаю викликали побоювання з приводу попиту з боку найбільшого у світі імпортера нафти. Глава найбільшого у світі експортера, Saudi Aramco, заявив, що компанія готова збільшити видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,9%, до 97,26 доларів за барель після падіння на 1,5% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 91,27 долара за барель, знизившись на 0,9%, після падіння на 2,4% на попередній сесії.

Saudi Aramco готова збільшити видобуток сирої нафти до максимальної потужності в 12 млн барелів на добу, якщо про це попросить уряд Саудівської Аравії, заявив журналістам у неділю глава компанії Амін Насер.

"Ми впевнені у своїй здатності збільшити видобуток до 12 мільйонів барелів на добу в будь-який час, коли виникне необхідність або заклик від уряду або Міністерства енергетики збільшити нашу видобуток", - сказав Насер. Він додав, що ослаблення Китаєм обмежень, пов'язаних з COVID-19, і підйом в авіаційній галузі можуть збільшити попит.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 3% минулого тижня після того, як пошкоджений компонент нафтопроводу порушив видобуток на декількох морських платформах в Мексиканській затоці, а інвестори знизили очікування підвищення процентних ставок в США.

За словами чиновника з Луїзіани, виробники вирішили відновити частину зупиненого виробництва після того, як ремонт був завершений пізно ввечері в п'ятницю.

Енергетична компанія Baker Hughes повідомила в п'ятницю, що кількість нафтових веж в США збільшилася на 3 до 601 минулого тижня. Кількість бурових установок, ранній показник майбутнього видобутку, зростала повільно, оскільки видобуток нафти відновиться тільки після скорочення, пов'язаного з пандемією, в наступному році.

Світові нафтові ринки продовжували підтримуватися обмеженими запасами напередодні санкцій ЄС щодо поставок російської сирої нафти і нафтопродуктів цієї зими.

За словами аналітиків, поставки можуть збільшитися, якщо Іран і США приймуть пропозицію Європейського Союзу про відновлення ядерної угоди 2015 року, яка зніме санкції щодо експорту іранської нафти.

Нагадаємо, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 74 до 104,9 доларів за барель. Очікується, що в 2023 році ціна буде 94,3 доларів, в 2024 році - 81,4 доларів.

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