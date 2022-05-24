Нефть дешевеет после заявления главы МВФ по поводу мировой рецессии

Цены на нефть упали во вторник, 24 мая. Опасения по поводу возможной рецессии перевесили ожидания ограниченного глобального предложения и роста спроса на топливо в связи с летним автомобильным сезоном в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,5% до 112,81 долларов за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,5%, до 109,74 долларов за баррель.

Многочисленные угрозы мировой экономике превзошли опасения собравшихся на ежегодном экономическом саммите в Давосе. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что не ожидает рецессии в крупных экономиках, но не может ее исключить.

На вопрос на Всемирном экономическом форуме, ожидает ли она рецессии, Георгиева ответила: "Нет, не сейчас. Это не значит, что об этом не может быть и речи".

По ее словам, глобальные экономические перспективы ухудшились в течение месяца после того, как МВФ понизил прогноз роста на 2022 год из-за войны против Украины, замедления роста в Китае и скачков мировых цен, особенно на продукты питания. "За короткий промежуток времени… горизонт потемнел".

Потери были ограничены ожиданиями сохранения высокого спроса на бензин.

Соединенные Штаты собираются вступить в свой пик сезона вождения, начиная с выходных Дня поминовения в конце этой недели.

Эмбарго на импорт российской нефти, вероятно, будет согласовано Европейским союзом "в течение нескольких дней", по информации его крупнейшего члена Германии. При этом Москва заявила, что ее экономические связи с Китаем растут после того, как Запад оказался в изоляции из-за вторжения в Украину.

Мир столкнулся с кризисом поставок нефти, и большинство компаний боятся инвестировать в этот сектор, поскольку они сталкиваются с проблемами зеленой энергии, сказал глава Saudi Aramco, добавив, что он не может расширять производственные мощности быстрее, чем обещал.