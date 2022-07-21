Нафта дешевшає другий день поспіль: що впливає на світові ціни

Ціни на нафту знижуються в четвер, 21 липня другу сесію поспіль. Побоювання щодо попиту перевершують обмежену світову пропозицію після того, як дані показали прохолодний попит на бензин у розпал літнього автомобільного сезону в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,7%, до 106,15 долара за барель після падіння на 0,4% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 0,9%, до 99 доларів за барель після падіння на 1,9% в середу.

Ціни на нафту були волатильними, так як трейдерам довелося пристосовуватися до скорочення світових поставок через втрату російських барелів після вторгнення країни в Україну, а також побоювань з приводу рецесії, які можуть послабити попит на енергоносії.

Запаси бензину в США виросли минулого тижня на 3,5 млн барелів, що набагато перевищує прогнози аналітиків дані показали, що обсяг пропозиції бензину, показник попиту, склав близько 8,5 млн барелів на день, що приблизно на 7,6% нижче, ніж за той же період рік тому.

"Ми знаходимося в піку автомобільного сезону, і попит на бензин відстає", - сказав Стівен Шорк, Керівник the Schork Report.

Глава ING з досліджень сировинних товарів Уоррен Паттерсон зазначив, що більш високі ціни надають деякий вплив на попит, оскільки попит на бензин протягом тижня знову був сезонно низьким.

"Ми очікуємо, що ф'ючерси на нафту марки Brent впадуть до 100 доларів за барель до четвертого кварталу 2022 року, що означає помірне падіння в порівнянні з поточними рівнями", - відзначає аналітик по сировинних товарах Commonwealth Bank Вівек Дхар.