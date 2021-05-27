Нефть дешевеет из-за возможного возобновления поставок из Ирана

Цены на нефть упали в четверг, 27 мая, но остались в узком диапазоне, установившемся на этой неделе. При этом оптимизм по поводу летнего сезона в США и Европе нивелирует опасения падения спроса в Индии и потенциального увеличения поставок из Ирана.

Нефть Brent подешевела на 0,5%, до 68,54 доллара за баррель к 10:20 по киевскому времени. Эта марка торговалась в диапазоне от 68 до 69 долларов большую часть этой недели. Нефть WTI упала на 0,5%, до 65,90 долларов за баррель, но все еще находится в диапазоне от 65 до 66 долларов за неделю.

"Ограничения на поездки в большинстве стран еврозоны сняты, учитывая, что снижение числа случаев COVID-19 повышает спрос. Однако рост числа случаев заболевания во многих азиатских странах, включая Индию, и более жесткие ограничения ограничили рост цен", - сказал Сунилкумар Катке, глава отдела валют и товаров в Axis Securities.

По его словам, выход иранской нефти на международный рынок сырой нефти может занять некоторое время, и, следовательно, в краткосрочной перспективе цены все еще остаются устойчивыми.

Аналитики Citi отмечают, что рынки по-прежнему сосредоточены на переговорах по ядерной программе Ирана и на том, будут ли полностью отменены санкции в отношении экспорта нефти и когда.

Это будет большой проблемой для следующего заседания Организации стран-экспортеров нефти и России (ОПЕК +), 1 июня, на котором производители должны будут оценить, менять ли свои планы по ослаблению ограничений производства в ожидании возвращения поставок из Ирана.

Citi прогнозирует, что ОПЕК+ будет придерживаться планов по добавлению 700 тысяч баррелей в сутки поставок нефти в июне, но план группы по увеличению поставок еще на 840 тысяч баррелей в сутки в июле "теперь может быть под вопросом".

Аналитики заявили, что любое увеличение поставок из Ирана будет только постепенным: по оценке JPMorgan, Иран может добавить 500 тысяч баррелей в сутки к концу этого года и еще 500 тысяч баррелей в сутки к августу 2022 года.

Несмотря на то, что в среду рынок был поддержан более значительным, чем ожидалось, сокращением запасов нефти в США, все еще существуют опасения по поводу сокращения спроса в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире.

"Однако мы не думаем, что опасения по поводу спроса в Индии подорвут картину восстановления мирового спроса на нефть", - сказал Вивек Дхар, аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank.