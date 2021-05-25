Мировые цены на нефть снижаются после резкого скачка

Цены на нефть , во вторник, 25 мая, снижаются после скачка более чем на 3% на предыдущей сессии. Рост был вызван тем, что инвесторы умерили ожидания скорейшего возвращения Ирана на международные рынки нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,57% до 68,07 долларов за баррель к 11:20 по киевскому времени. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,68: до 65,60 долларов.

Непрямые переговоры между США и Ираном должны возобновиться в Вене на этой неделе. Переговоры получили новую жизнь после того, как Тегеран и ядерное агентство ООН продлили соглашение о мониторинге ядерной программы страны Ближнего Востока.

Опасения по поводу того, что Иран скоро начнет продавать нефть, если соглашение приведет к отмене ООН и других санкций на экспорт сырой нефти, ранее привели к снижению цен, но переговоры не привели к окончательному результату.

Как отметила Софи Гриффитс, аналитик рынка OANDA, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нет никаких признаков того, что Иран готов соблюдать ядерные обязательства.

Тем не менее, восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 носит неоднородный характер, что указывает на неоднозначные перспективы спроса на нефть.

В некоторых частях Европы и США регистрируется меньше инфекций и смертей, что побуждает правительства ослабить ограничения, но в других регионах, таких как Индия - третий по величине импортер нефти в мире - показатели все еще высоки.