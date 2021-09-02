Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи

Цены на нефть упали в четверг, 2 сентября после того, как группа ОПЕК+ согласилась сохранить свою политику постепенного возврата предложения на рынок. В то же время число случаев коронавируса во всем мире растет, а многие нефтеперерабатывающие предприятия США, которые являются ключевым источником спроса на нефть, простаивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Нефть марки Brent упала на 0,1%, до 71,58 долларов за баррель к 11:30 по киевскому времени. Нефть WTI упала на 0,1%, до 68,55 долларов за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), договорились в среду продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тыс. баррелей сутки. Тем не менее, ОПЕК+ повысила прогноз спроса на 2022 год. Группа столкнулась с давлением администрации президента США Джо Байдена, которая заявила, что "рада" тому, что группа подтвердила свою приверженность увеличению предложения.

"Что не так определенно, так это то, сможет ли спрос расти так же быстро, как прогнозирует ОПЕК+ и рынок, учитывая риск новых ограничений для борьбы с неурегулированным распространением мутантов COVID", - сказал глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьорнар Тонхауген

В США для перезапуска нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане могут потребоваться недели после урагана Ида, пронесшегося по региону. Операторы столкнутся с нехваткой электроэнергии и воды, что, вероятно, снизит спрос на нефть.

Энергетические компании изо всех сил пытались перезапустить платформы и трубопроводы в Мексиканском заливе, при этом около 1,4 млн баррелей нефти в сутки по-прежнему не добываются.