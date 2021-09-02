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Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ продовжити нарощування видобутку

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Україна, Четвер 02 вересня 2021 11:00
Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ продовжити нарощування видобутку Фото: нафта подешевшала після рішення ОПЕК+ (oilprice.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в четвер, 2 вересня після того, як група ОПЕК+ погодилася зберегти свою політику поступового повернення пропозиції на ринок. Разом з тим, кількість випадків коронавірусу в усьому світі зростає, а багато нафтопереробних підприємств США, які є ключовим джерелом попиту на нафту, простоюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта марки Brent впала на 0,1%, до 71,58 доларів за барель до 11:30 за київським часом. Нафта WTI впала на 0,1%, до 68,55 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися в середу продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тис. барелів добу. Тим не менш, ОПЕК+ підвищила прогноз попиту на 2022 рік. Група зіткнулася з тиском адміністрації президента США Джо Байдена, яка заявила, що "рада" тому, що група підтвердила свою прихильність збільшенню пропозиції.

"Що не так точно, чи зможе попит зростати так само швидко, як прогнозує ОПЕК+ і ринок, враховуючи ризик нових обмежень для боротьби з неврегульованим поширенням мутантів COVID", - сказав глава відділу нафтових ринків Rystad Energy Бьорнар Тонхауген

У США для перезапуску нафтопереробних заводів в Луїзіані можуть знадобитися тижні після урагану Іда, що пронісся по регіону. Оператори зіткнуться з нестачею електроенергії і води, що, ймовірно, знизить попит на нафту.

Енергетичні компанії щосили намагалися перезапустити платформи і трубопроводи в Мексиканській затоці, при цьому близько 1,4 млн барелів нафти на добу як і раніше не видобуваються.

Нагадаємо, 1 вересня міністри країн ОПЕК+ не стали міняти прийнятий ще в липні план по збільшенню видобутку нафти на 0,4 млн барелів на добу.

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