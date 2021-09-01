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Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти, - Bloomberg

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 20:07
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти, - Bloomberg Фото: страны ОПЕК+ договорились продолжить наращивать добычу нефти (oilprice.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры стран ОПЕК+ не стали менять принятый еще в июле план по увеличению добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки. На решение участников встречи оказал влияние отчет о состоянии нефтяного рынка в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что решение о сохранении плана постепенного увеличения добычи нефти принималось на фоне снижения котировок в августе и ограниченных объемах на рынке. При этом в аналитическом отчете указано, что уже в 2022 году в мире может возникнуть профицит нефти. Его размер оценивается в 2,5 млн баррелей в сутки.

На торгах 1 сентября цена на нефть марки Brent в моменте снижалась почти на 3%, а WTI - на 1%. К вечеру котировки отыграли большую часть падения. На данный момент фьючерс на североморский бренд снижался на 0,24%, а техасской - на 0,06%.

Напомним, в начале августа США вели консультации с ОПЕК о возможности увеличения добычи нефти для борьбы с ростом цен.

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