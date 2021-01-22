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Нефть дешевеет из-за распространения COVID-19 в Китае

Пятница 22 января 2021 13:13
Нефть дешевеет из-за распространения COVID-19 в Китае
Фото: нефтяной танкер (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 22 января, еще больше отступили от 11-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Нефть дешевеет из-за опасений, что новые пандемические ограничения в Китае снизят спрос на топливо в крупнейшем в мире импортере нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,89%, до 55,04 долларов за баррель к 12:20 по киевскому времени. Фьючерсы на нефть марки WTI на 2,16 %, до 51,98 долларов за баррель

Восстановление спроса на топливо в Китае способствовало росту рынка в конце прошлого года, в то время как США и Европа отставали, но этот источник поддержки исчезает, поскольку новая волна случаев COVID-19 вызвала новые ограничения для сдерживания распространения.

Шанхай сообщил о первых за два месяца случаях заболевания, которые имели местный источник. Пекин призывает людей отказаться от поездок во время приближающихся новогодних праздников, когда десятки миллионов городских рабочих обычно возвращаются в свои деревни.

"Мировой спрос на нефть может незначительно снизиться в первом квартале 2021 года, поскольку многие регионы, включая многие европейские страны, вновь ввели ограничения мобильности. Положительный эффект программ вакцинации на восстановление спроса на нефть может быть незаметен в течение нескольких месяцев, пока критическая масса населения не будет привита", - отмечают аналитики Fitch Ratings.

Как сообщало РБК-Украина, в этом месяце нефть Brent достигла 11-месячного максимума в 57,42 долларов.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.

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