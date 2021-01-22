Нафта дешевшає через поширення COVID-19 в Китаї

Фото: нафтовий танкер (OilNow)

Ціни на нафту в п'ятницю, 22 січня, ще більше відступили від 11-місячних максимумів, досягнутих минулого тижня. Нафта дешевшає через побоювання, що нові пандемічні обмеження в Китаї знизять попит на паливо в найбільшому у світі імпортері нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,89%, до 55,04 доларів за барель до 12:20 за київським часом. Ф'ючерси на нафту марки WTI на 2,16 %, до 51,98 доларів за барель

Відновлення попиту на паливо в Китаї сприяло зростанню ринку в кінці минулого року, в той час як США і Європа відставали, але це джерело підтримки зникає, оскільки нова хвиля випадків COVID-19 викликала нові обмеження для стримування розповсюдження.

Шанхай повідомив про перші за два місяці випадках захворювання, які мали місцеве джерело. Пекін закликає людей відмовитися від поїздок під час новорічних свят, коли десятки мільйонів міських робочих зазвичай повертаються у свої села.

"Світовий попит на нафту може трохи знизитися в першому кварталі 2021 року, оскільки багато регіонів, включаючи європейські країни, знову ввели обмеження мобільності. Позитивний ефект програм вакцинації на відновлення попиту на нафту може бути непомітним протягом кількох місяців, поки критична маса населення не буде щеплена", - відзначають аналітики Fitch Ratings.

Як повідомляло РБК-Україна, в цьому місяці нафту Brent досягла 11-місячного максимуму в 57,42 доларів.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долари за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.