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Нефть дешевеет, поскольку США и союзники готовы открыть хранилища

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Украина, Пятница 25 марта 2022 08:30
Нефть дешевеет, поскольку США и союзники готовы открыть хранилища Фото: Цены на нефть снижаются из-за увеличения поставок из хранилищ США (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 25 марта, немного снизились, так как опасения по поводу предложения ослабли, поскольку страны Европейского союза по-прежнему расходятся во мнениях относительно введения нефтяного эмбарго в отношении России. В то же время Соединенные Штаты и их союзники рассматривают возможность выпуска большего количества нефти из хранилищ для охлаждения рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, до 118,57 долларов за баррель после падения на 2,1% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 0,4% до 111,87 доллара за баррель, снизившись на 2,3% на предыдущей сессии.

Оба контракта продемонстрировали свой первый недельный прирост за три недели: Brent готовится к 10-процентному скачку, а WTI - к 7-процентному росту на фоне опасений по поводу сокращения предложения, поскольку ЕС обсуждал бойкот российской нефти в течение недели.

Опасения по поводу поставок также усилились после того, как терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на черноморском побережье России прекратил экспорт в среду после того, как он был поврежден сильным штормом.

Казахстан заявил в четверг, что ожидает, что КТК возобновит отгрузку сырой нефти в течение месяца, но добавил, что может перенаправить часть нефти на танкеры на Каспийском море и трубопроводы, ведущие в российскую Самару и в Китай.

Помогая снизить цены, Соединенные Штаты и их союзники обсуждают возможность дальнейшего скоординированного выпуска нефти из хранилищ, заявила в четверг министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Кроме того, в пятницу Соединенные Штаты должны объявить о сделке по поставкам в Европу большего количества американского сжиженного природного газа (СПГ) в этом и следующем году

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