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Нафта дешевшає, оскільки США і союзники готові відкрити сховища

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 08:30
Нафта дешевшає, оскільки США і союзники готові відкрити сховища Фото: ціни на нафту знижуються через збільшення поставок зі сховищ США (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в п'ятницю, 25 березня, трохи знизилися, оскільки побоювання з приводу пропозиції ослабли, оскільки країни Європейського Союзу як і раніше розходяться в думках щодо введення нафтового ембарго щодо Росії. Водночас Сполучені Штати та їхні союзники розглядають можливість випуску більшої кількості нафти зі сховищ для охолодження ринків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, до 118,57 доларів за барель після падіння на 2,1% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 0,4% до 111,87 долара за барель, знизившись на 2,3% на попередній сесії.

Обидва контракти продемонстрували свій перший тижневий приріст за три тижні: Brent готується до 10 - відсоткового стрибка, а WTI-до 7-відсоткового зростання на тлі побоювань з приводу скорочення пропозиції, оскільки ЄС обговорював бойкот російської нафти протягом тижня.

Побоювання з приводу поставок також посилилися після того, як термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на Чорноморському узбережжі Росії припинив експорт в середу після того, як він був пошкоджений сильним штормом.

Казахстан заявив у четвер, що очікує, що КТК відновить відвантаження сирої нафти протягом місяця, але додав, що може перенаправити частину нафти на танкери на Каспійському морі і трубопроводи, що ведуть в російську Самару і в Китай.

Допомагаючи знизити ціни, Сполучені Штати і їх союзники обговорюють можливість подальшого скоординованого випуску нафти зі сховищ, заявила в четвер міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.

Крім того, в п'ятницю Сполучені Штати повинні оголосити про угоду з постачання в Європу більшої кількості американського зрідженого природного газу (СПГ) в цьому і наступному році

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