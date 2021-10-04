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Нефть дешевеет перед заседанием ОПЕК+ по вопросам поставок

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Понедельник 04 октября 2021 11:16
Нефть дешевеет перед заседанием ОПЕК+ по вопросам поставок Фото: нефть опустилась ниже 80 долларов (oilprice.com)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в понедельник, 4 октября, в преддверии встречи ОПЕК и ее союзников. Саммит может определить, сохранится ли недавнее ралли цен на фоне шока предложения и восстановления после пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,2%, до 79,14 доллара за баррель. На прошлой неделе она выросла на 1,5%, показав четвертый недельный прирост подряд. Нефть WTI упала на 0,2% до 75,73 долларов после роста за последние шесть недель.

Цены на нефть выросли из-за перебоев в поставках и роста мирового спроса, в результате чего цена на нефть марки Brent на прошлой неделе превысила 80 долларов, поднявшись почти до трехлетнего максимума.

Аппетит к риску "повысился за счет растущей уверенности в сильном ускорении глобального роста", говорится в сообщении ANZ Research. Однако аналитики добавляют, что инвесторы теперь сосредоточены на заседании ОПЕК+, которое состоится позже в понедельник.

ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, сталкивается с давлением со стороны некоторых стран с целью увеличения производства для снижения цен, поскольку в некоторых частях мира спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

В июле ОПЕК+ согласилась увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц как минимум до апреля 2022 года, чтобы поэтапно отказаться от 5,8 млн баррелей в сутки существующих сокращений. Четыре источника ОПЕК + недавно сообщили, что производители рассматривают возможность добавления большего количества, чем предусматривалось в этой сделке. Самое раннее увеличение произойдет в ноябре, поскольку на предыдущем заседании ОПЕК+ были приняты решения об октябрьских объемах.

Росту цен на нефть также способствовал еще больший рост цен на газ, которые выросли на 300% и торгуются примерно на 200 долларов за баррель в сопоставимых единицах, что побудило к переходу на мазут и другие сырые продукты для выработки электроэнергии и других промышленных нужд.

"Неравномерный характер восстановления после пандемии сохранит неопределенность со стороны спроса, что приведет к нестабильности цен на нефть", - говорится в сообщении Fitch Solutions.

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