ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Нафта дешевшає перед засіданням ОПЕК + з питань поставок

Новость на русском →
Понеділок 04 жовтня 2021 11:16
Нафта дешевшає перед засіданням ОПЕК + з питань поставок Фото: Нафта опустилася нижче 80 доларів (oilprice.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 4 жовтня, напередодні зустрічі ОПЕК і її союзників. Саміт може визначити, чи збережеться недавнє ралі цін на тлі шоку пропозиції і відновлення після пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 0,2%, до 79,14 долара за барель. Минулого тижня вона зросла на 1,5%, показавши четвертий тижневий приріст поспіль. Нафта WTI впала на 0,2% до 75,73 доларів після зростання за останні шість тижнів.

Ціни на нафту зросли через перебої в поставках і зростання світового попиту, в результаті чого ціна на нафту марки Brent минулого тижня перевищила 80 доларів, піднявшись майже до трирічного максимуму.

Апетит до ризику "підвищився за рахунок зростаючої впевненості в сильному прискоренні глобального зростання", йдеться в повідомленні ANZ Research. Однак аналітики додають, що інвестори тепер зосереджені на засіданні ОПЕК+, яке відбудеться пізніше в понеділок.

ОПЕК+, яка об'єднує організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників, включаючи Росію, стикається з тиском з боку деяких країн з метою збільшення виробництва для зниження цін, оскільки в деяких частинах світу попит відновлюється швидше, ніж очікувалося.

У липні ОПЕК + погодилася збільшувати видобуток на 400 тис.барелів на добу щомісяця як мінімум до квітня 2022 року, щоб поетапно відмовитися від 5,8 млн барелів на добу існуючих скорочень. Чотири джерела ОПЕК + нещодавно повідомили, що виробники розглядають можливість додавання більшої кількості, ніж передбачалося в цій угоді. Найперше збільшення відбудеться в листопаді, оскільки на попередньому засіданні ОПЕК + були прийняті рішення про жовтневі обсяги.

Зростання цін на нафту також сприяло ще більше зростання цін на газ, які виросли на 300% і торгуються приблизно на 200 доларів за барель в порівнянних одиницях, що спонукало до переходу на мазут та інші сирі продукти для вироблення електроенергії та інших промислових потреб.

"Нерівномірний характер відновлення після пандемії збереже невизначеність з боку попиту, що призведе до нестабільності цін на нафту", - йдеться в повідомленні Fitch Solutions.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів