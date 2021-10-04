Нафта дешевшає перед засіданням ОПЕК + з питань поставок

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 4 жовтня, напередодні зустрічі ОПЕК і її союзників. Саміт може визначити, чи збережеться недавнє ралі цін на тлі шоку пропозиції і відновлення після пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 0,2%, до 79,14 долара за барель. Минулого тижня вона зросла на 1,5%, показавши четвертий тижневий приріст поспіль. Нафта WTI впала на 0,2% до 75,73 доларів після зростання за останні шість тижнів.

Ціни на нафту зросли через перебої в поставках і зростання світового попиту, в результаті чого ціна на нафту марки Brent минулого тижня перевищила 80 доларів, піднявшись майже до трирічного максимуму.

Апетит до ризику "підвищився за рахунок зростаючої впевненості в сильному прискоренні глобального зростання", йдеться в повідомленні ANZ Research. Однак аналітики додають, що інвестори тепер зосереджені на засіданні ОПЕК+, яке відбудеться пізніше в понеділок.

ОПЕК+, яка об'єднує організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників, включаючи Росію, стикається з тиском з боку деяких країн з метою збільшення виробництва для зниження цін, оскільки в деяких частинах світу попит відновлюється швидше, ніж очікувалося.

У липні ОПЕК + погодилася збільшувати видобуток на 400 тис.барелів на добу щомісяця як мінімум до квітня 2022 року, щоб поетапно відмовитися від 5,8 млн барелів на добу існуючих скорочень. Чотири джерела ОПЕК + нещодавно повідомили, що виробники розглядають можливість додавання більшої кількості, ніж передбачалося в цій угоді. Найперше збільшення відбудеться в листопаді, оскільки на попередньому засіданні ОПЕК + були прийняті рішення про жовтневі обсяги.

Зростання цін на нафту також сприяло ще більше зростання цін на газ, які виросли на 300% і торгуються приблизно на 200 доларів за барель в порівнянних одиницях, що спонукало до переходу на мазут та інші сирі продукти для вироблення електроенергії та інших промислових потреб.

"Нерівномірний характер відновлення після пандемії збереже невизначеність з боку попиту, що призведе до нестабільності цін на нафту", - йдеться в повідомленні Fitch Solutions.