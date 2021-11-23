Нефть дешевеет в ожидании открытия стратегического запаса США

Этот шаг направлен на сдерживание роста цен на энергоносители после того, как группа производителей ОПЕК и ее союзники отклонили неоднократные просьбы Вашингтона и других стран-потребителей о более быстром увеличении добычи для удовлетворения растущего спроса.

Нефть марки Brent упала 0,7%, до 79,10 долларов за баррель к 10:30 по киевскому времени. Нефть WTI снизилась на 1,1%, до 75,90 долларов за баррель.

Президент США Джо Байден сталкивается с низкими рейтингами одобрения из-за высоких цен на бензин и другие потребительские товары в период восстановления после пандемии коронавируса, что создает угрозу для него и его Демократической партии в преддверии выборов в Конгресс в следующем году.

По словам источника Reuters, во вторник будет объявлено о так называемом "обмене" из Стратегического нефтяного резерва США (SPR), и этот шаг будет согласован с несколькими странами. Источник не уточнил, сколько нефти будет выпущено из запасов.

Байден уже попросил Китай, Индию, Южную Корею и Японию совместно с США открыть стратегические запасы нефти. Официальные лица Японии и Индии работают над тем, как это сделать.

Беспрецедентные усилия Вашингтона по объединению с крупными азиатскими странами для снижения цен на энергоносители призваны предупредить крупных производителей о том, что им следует добывать больше нефти, чтобы устранить опасения по поводу высоких цен на топливо в странах с мощной экономикой.

Группа ОПЕК+, которая объединяет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, планирует встретиться 2 декабря для обсуждения политики добычи.