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Нефть дешевеет из-за опасений по поводу мирового экономического роста

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Токио, Пятница 20 мая 2022 09:00
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в пятницу, 20 мая. Инвесторы опасаются, что ослабление глобального экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков могут сдержать восстановление спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,56%, до 111,41 долларов за баррель у, в то время как WTI подешевела на 0,82% до 108,99 долларов за баррель.

Международный валютный фонд (МВФ) призвал азиатские экономики помнить о побочных рисках ужесточения денежно-кредитной политики. По словам заместителя директора-распорядителя МВФ Кендзи Окамура, азиатские экономики столкнулись с выбором между поддержкой роста с помощью дополнительных стимулов и отказом от них для стабилизации долга и инфляции.

В то время как политика Банка Японии идет вразрез с глобальным сдвигом в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, центральные банки США, Великобритании и Австралии недавно повысили процентные ставки.

Рост сырой нефти на этой неделе был ограниченным, поскольку Brent и WTI в основном торгуются в диапазоне из-за неопределенной динамики спроса. Инвесторы, обеспокоенные ростом инфляции и более агрессивными действиями центральных банков, сокращают вложения в более рискованные активы.

Открытый интерес к фьючерсам WTI упал до 1,722 млн контрактов 18 мая, самого низкого уровня с июля 2016 года.

"Если данные о росте в США продолжат ухудшаться, цены на нефть могут попасть в петлю негативной обратной связи фондового рынка", - сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что мировым финансовым лидерам, возможно, придется привыкнуть к борьбе с многочисленными источниками инфляционного давления и что шоков будет еще больше.

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