Нафта дешевшає через побоювання з приводу світового економічного зростання

Ціни на нафту впали в п'ятницю, 20 травня. Інвестори побоюються, що ослаблення глобального економічного зростання і посилення грошово-кредитної політики центральних банків можуть стримати відновлення попиту на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,56%, до 111,41 доларів за барель у, в той час як WTI подешевшала на 0,82% до 108,99 доларів за барель.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав азіатські економіки пам'ятати про побічні ризики посилення грошово-кредитної політики. За словами заступника директора-розпорядника МВФ Кендзі Окамура, азіатські економіки зіткнулися з вибором між підтримкою зростання за допомогою додаткових стимулів і відмовою від них для стабілізації боргу та інфляції.

У той час як політика Банку Японії йде врозріз з глобальним зрушенням у бік посилення грошово-кредитної політики, центральні банки США, Великобританії та Австралії нещодавно підвищили процентні ставки.

Зростання сирої нафти на цьому тижні було обмеженим, оскільки Brent і WTI в основному торгуються в діапазоні через невизначену динаміку попиту. Інвестори, стурбовані зростанням інфляції і більш агресивними діями центральних банків, скорочують вкладення в більш ризиковані активи.

Відкритий інтерес до ф'ючерсів WTI впав до 1,722 млн контрактів 18 травня, найнижчого рівня з липня 2016 року.

"Якщо дані про зростання в США продовжать погіршуватися, ціни на нафту можуть потрапити в петлю негативного зворотного зв'язку фондового ринку", - сказав керуючий директор SPI Asset Management Стівен Іннес.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що світовим фінансовим лідерам, можливо, доведеться звикнути до боротьби з численними джерелами інфляційного тиску і що шоків буде ще більше.