Нефть дешевеет из-за новых ограничений в связи с COVID-19 в Европе
Цены на нефть снижаются в понедельник, 22 ноября. Возвращение ограничений в связи COVID-19 в Европе и разговоры о поспешном сокращении вливании со стороны Федеральной резервной системы США делают инвесторов более осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Нефтяные фьючерсы на открытии торгов упали примерно на 1%, в результате чего нефть марки Brent и WTI достигли семинедельных минимумов в 78,05 и 74,76 долларов соответственно на фоне опасений по поводу избыточного предложения.
"Есть вопросы по поводу устойчивости Европы и европейской экономики. Опасения усугубляются протестами и уровнем заражения, наблюдавшимися в минувшие выходные", - сказал Родриго Катрил, стратег из National Australia Bank в Сиднее.
Евро упал на 0,2% до 1,1280 доллара, что близко к 16-месячному минимуму. Единая валюта была основным двигателем на рынках на последних сессиях, поскольку инвесторы делают ставку на то, что экономика Европы значительно отстает от восстановления экономики США.
Активы-убежища, такие как облигации, золото и иена, также выиграли от осторожного тона на финансовых рынках в последнее время.
В понедельник Австрия начала свою четвертую блокировку. Соседняя Германия предупредила, что может последовать ее примеру. Протесты против ограничений произошли по всему континенту.
Напомним, цены на нефть 19 ноября упали ниже 80 долларов за баррель. Новый всплеск случаев COVID-19 в Европе угрожает замедлить восстановление экономики.