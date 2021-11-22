ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Нефть дешевеет из-за новых ограничений в связи с COVID-19 в Европе

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 10:36
Нефть дешевеет из-за новых ограничений в связи с COVID-19 в Европе Фото: Цены на нефть падают из-за новых локдаунов в Европе (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снижаются в понедельник, 22 ноября. Возвращение ограничений в связи COVID-19 в Европе и разговоры о поспешном сокращении вливании со стороны Федеральной резервной системы США делают инвесторов более осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефтяные фьючерсы на открытии торгов упали примерно на 1%, в результате чего нефть марки Brent и WTI достигли семинедельных минимумов в 78,05 и 74,76 долларов соответственно на фоне опасений по поводу избыточного предложения.

"Есть вопросы по поводу устойчивости Европы и европейской экономики. Опасения усугубляются протестами и уровнем заражения, наблюдавшимися в минувшие выходные", - сказал Родриго Катрил, стратег из National Australia Bank в Сиднее.

Евро упал на 0,2% до 1,1280 доллара, что близко к 16-месячному минимуму. Единая валюта была основным двигателем на рынках на последних сессиях, поскольку инвесторы делают ставку на то, что экономика Европы значительно отстает от восстановления экономики США.

Активы-убежища, такие как облигации, золото и иена, также выиграли от осторожного тона на финансовых рынках в последнее время.

В понедельник Австрия начала свою четвертую блокировку. Соседняя Германия предупредила, что может последовать ее примеру. Протесты против ограничений произошли по всему континенту.

Напомним, цены на нефть 19 ноября упали ниже 80 долларов за баррель. Новый всплеск случаев COVID-19 в Европе угрожает замедлить восстановление экономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Правила "желтой" зоны карантина изменят: в Минздраве рассказали детали
Правила "желтой" зоны карантина изменят: в Минздраве рассказали детали
DAILY
Проблемы роста. Как Порошенко и его команда готовятся к выборам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Проблемы роста. Как Порошенко и его команда готовятся к выборам