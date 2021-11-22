Нефть дешевеет из-за новых ограничений в связи с COVID-19 в Европе

Цены на нефть снижаются в понедельник, 22 ноября. Возвращение ограничений в связи COVID-19 в Европе и разговоры о поспешном сокращении вливании со стороны Федеральной резервной системы США делают инвесторов более осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Нефтяные фьючерсы на открытии торгов упали примерно на 1%, в результате чего нефть марки Brent и WTI достигли семинедельных минимумов в 78,05 и 74,76 долларов соответственно на фоне опасений по поводу избыточного предложения.

"Есть вопросы по поводу устойчивости Европы и европейской экономики. Опасения усугубляются протестами и уровнем заражения, наблюдавшимися в минувшие выходные", - сказал Родриго Катрил, стратег из National Australia Bank в Сиднее.

Евро упал на 0,2% до 1,1280 доллара, что близко к 16-месячному минимуму. Единая валюта была основным двигателем на рынках на последних сессиях, поскольку инвесторы делают ставку на то, что экономика Европы значительно отстает от восстановления экономики США.

Активы-убежища, такие как облигации, золото и иена, также выиграли от осторожного тона на финансовых рынках в последнее время.

В понедельник Австрия начала свою четвертую блокировку. Соседняя Германия предупредила, что может последовать ее примеру. Протесты против ограничений произошли по всему континенту.