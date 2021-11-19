Цены на нефть упали ниже 80 долларов из-за всплеска случаев COVID-19 в Европе

Цены на нефть в пятницу, 19 ноября, упали ниже 80 долларов за баррель. Новый всплеск случаев COVID-19 в Европе угрожает замедлить восстановление экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агентство Reuters .

Нефть марки Brent упала 3%, до 78,80 долларов за баррель, самого низкого уровня с начала октября. Нефть WTI снизилась на 2,9%, до 76,72 долларов за баррель.

Как Brent, так и WTI снижаются на четвертую неделю подряд.

Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая этой осенью вновь ввела полную изоляцию для борьбы с новой волной инфекций COVID-19 в регионе, которая угрожает замедлить восстановление экономики.

"Рынок нефти по-прежнему в основном находится в хорошем состоянии, но блокировки теперь представляют собой очевидный риск... если другие страны последуют примеру Австрии", - сказал Крейг Эрлам, рыночный аналитик OANDA.

В этом году цена на нефть марки Brent выросла почти на 60%, поскольку экономика восстанавливается после пандемии, а Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, (ОПЕК+), увеличивают добычу только постепенно.