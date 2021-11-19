ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Цены на нефть упали ниже 80 долларов из-за всплеска случаев COVID-19 в Европе

Новина українською →
Украина, Пятница 19 ноября 2021 13:54
Цены на нефть упали ниже 80 долларов из-за всплеска случаев COVID-19 в Европе Фото: нефть дешевеет из-за COVID-19 в Европе (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 19 ноября, упали ниже 80 долларов за баррель. Новый всплеск случаев COVID-19 в Европе угрожает замедлить восстановление экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агентство Reuters.

Нефть марки Brent упала 3%, до 78,80 долларов за баррель, самого низкого уровня с начала октября. Нефть WTI снизилась на 2,9%, до 76,72 долларов за баррель.

Как Brent, так и WTI снижаются на четвертую неделю подряд.

Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая этой осенью вновь ввела полную изоляцию для борьбы с новой волной инфекций COVID-19 в регионе, которая угрожает замедлить восстановление экономики.

"Рынок нефти по-прежнему в основном находится в хорошем состоянии, но блокировки теперь представляют собой очевидный риск... если другие страны последуют примеру Австрии", - сказал Крейг Эрлам, рыночный аналитик OANDA.

В этом году цена на нефть марки Brent выросла почти на 60%, поскольку экономика восстанавливается после пандемии, а Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, (ОПЕК+), увеличивают добычу только постепенно.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней - и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов
"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу